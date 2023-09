Xiaomi lancia Back to School 2: offerte da urlo per il nuovo anno scolastico

Andando oltre al Back To School di OPPO, vale la pena scendere nel dettaglio di un'altra iniziativa promozionale legata all'arrivo del nuovo anno scolastico. Ci ha infatti pensato Xiaomi a lanciare le promozioni Back to School 2, che coinvolgono svariate tipologie di dispositivi tecnologici.

L'iniziativa, che proseguirà fino alle ore 09:59 del 15 settembre 2023, mette in offerta non solamente smartphone, ma anche smartwatch, auricolari, stampanti portatili e chi più ne ha più ne metta, in puro stile Xiaomi. Come ben potete immaginare, non manca, tra l'altro, uno sconto in base alla spesa.

A tal proposito, a fronte di 100 euro spesi si può ottenere un risparmio di 10 euro, mentre se si spendono più di 200 euro si ottiene uno sconto di 20 euro. Infine, a fronte di una spesa di 300 euro c'è un risparmio di 30 euro. Da notare però il fatto che questo non si applica a Redmi Pad SE, ma comunque non sono pochi i dispositivi coinvolti.

Ad esempio, nell'ambito di una flash sale di Xiaomi 13 iniziata nella giornata dell'1 settembre 2023, risulta possibile portarsi a casa lo smartphone, nel modello da 8/256GB, a un prezzo di 799,90 euro (il prezzo più basso in precedenza era di 899,90 euro). Inoltre, ci sono in omaggio gli auricolari Xiaomi Buds 3 Star Wars Edition Stormtrooper White (usualmente dal valore di 129 euro). Insomma, potrebbe interessarvi dare un'occhiata al portale ufficiale di Xiaomi in vista del ritorno a scuola.