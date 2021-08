Xiaomi lancia caricabatterie wireless da 100W: è il più potente al mondo

Oltre al lancio di Xiaomi Mi Mix 4 della settimana scorsa, Xiaomi ha pure presentato pochi giorni dopo un nuovo caricabatterie wireless chiamato Mi 100W Wireless Charging Stand. Come lascia intuire il nome, supporta la ricarica a 100W e ciò rende tale caricatore il modello più potente al mondo...ma serve davvero?

Xiaomi Mi 100W Wireless Charging Stand dal punto di vista tecnico è un piccolo prodigio: l’alimentazione è fornita dal caricatore da 120W con cavo USB da 6 A, mentre tra le caratteristiche figurano il design a doppia bobina, una ventola dinamica attiva solo in caso di necessità e l’utilizzo della tecnologia Qi standard. Lato funzionalità, invece, troviamo un ulteriore livello di protezione della calibrazione della corrente e le protezioni da corpi estranei, aumento eccessivo della temperatura, sovratensione, sottotensione, elettrostaticità e sovracorrente.

Al momento, però, è impossibile utilizzarlo a pieno: Xiaomi Mi Mix 4, per esempio, supporta solo i 50W di ricarica wireless, mentre Xiaomi Mi 11 Ultra supporta “solo” la potenza record di 67W. L’unico bonus attuale per Mi Mix 4 è la ricarica wireless boost in 28 minuti anziché 45 minuti. In altre parole, per Xiaomi questa è più una “scommessa” per il futuro che una soluzione utilizzabile attualmente; tra 2022 e 2023, dunque, si prevede il picco di utilizzo per Xiaomi Mi 100W Wireless Charging Stand, che ora è disponibile per l’acquisto in Cina a circa 78 Euro al cambio attuale.

Tra gli altri prodotti ufficializzati di recente ci sono anche i tablet Xiaomi Mi Pad 5 e 5 Pro.