Xiaomi lancia caricabatterie wireless con power bank per iPhone 14, è già bestseller

Con il debutto della serie iPhone 14 sul mercato internazionale anche produttori non legati alla Mela hanno pensato di lanciare nei negozi alcuni accessori imperdibili per dispositivi Apple. In particolar modo, il bestseller del momento è il caricabatterie con power bank wireless magnetico progettato da Xiaomi.

Oltre una settimana fa il colosso cinese ha ben pensato di lanciare una batteria portatile con funzione di stazione di ricarica wireless grazie all’adattatore magnetico, dotata anche di supporto verticale nel caso in cui si voglia attendere comodamente la ricarica senza utilizzare lo smartphone della Mela.

Il power bank magnetico ha una capacità di 5000 mAh (ricordiamo che la batteria esterna MagSafe di Apple si ferma a 2920 mAh) e un design 2-in-1 in quanto la base funge anche da stazione di ricarica. L’induzione è automatica e, appena l’iPhone si fissa sulla batteria esterna, inizia il processo di ricarica. Non manca comunque una interfaccia Type-C con ricarica bidirezionale sul power bank, con 20 W massimi in ingresso e 12 W massimi in uscita. Ovviamente non mancano protezioni per anomalie di vario genere, tra cui sovraccarico e oggetti estranei in metallo.

Sorprendentemente, Xiaomi in Cina propone questo accessorio a solamente 199 yuan, ovvero 28 dollari al cambio attuale. Proprio questo fattore, assieme alla qualità del prodotto in sé e alla compatibilità con iPhone 14, 13 e 12, ha contribuito alla vendita pressoché immediata di tutti gli esemplari in commercio nello Xiaomi Mall e sul sito online. Sfortunatamente non si tratta di un accessorio disponibile nel Belpaese, ma siamo certi che andrebbe a ruba anche qua.

Parlando sempre di Xiaomi, proprio ieri la società ha presentato prodotti smart per cani e gatti.