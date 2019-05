Xiaomi lancia un cellulare AI 4G con USB Type-C a soli 50 euro: tutti i dettagli

Un cellulare con intelligenza artificiale e supporto al 4G LTE a 50 euro? Esiste ed è appena stato lanciato da Xiaomi. Nel caso in cui ve lo stiate chiedendo, il dispositivo è acquistabile anche dall'Italia, anche se bisogna passare per gli store cinesi. Ma quali sono le caratteristiche di questo cellulare? Scopriamolo insieme!

Ebbene, il cellulare in questione appartiene all'ormai rodato filone dei "feature phone", ovvero quei dispositivi che vogliono ricalcare il design e le funzionalità di un passato non troppo remoto, senza però privarsi di alcune funzionalità odierne. Il paragone più azzeccato in questo caso è quello con il rinnovato Nokia 3310, che nel 2017 aveva venduto piuttosto bene.

Xiaomi ha quindi deciso di provare a inserirsi in questo mercato con i feature phone Qin 1 e Qin 1S, finanziati attraverso una campagna di crowdfunding sulla piattaforma YouPin. Tuttavia, la società cinese ha deciso di realizzare una sorta di ibrido tra uno smartphone e un feature phone, implementando l'intelligenza artificiale, una porta USB Type-C e il supporto al 4G LTE su Qin 1S. L'intelligenza artificiale consente a Qin 1S di tradurre 17 lingue in tempo reale. Insomma, definire questo cellulare come "feature phone" è forse un po' riduttivo.

Xiaomi Qin 1S è molto sottile, visto che è spesso solamente 8,5 mm, e dispone di un pannello IPS da 2,8 pollici con risoluzione 240 x 320 pixel con protezione Gorilla Glass. Non manca anche una batteria da 1480 mAh, che promette un'autonomia di circa 15 giorni. La RAM è pari a 256MB, mentre la memoria interna arriva a 512MB. Le colorazioni disponibili gialla, bianca, rossa e grigia.

Non abbiamo ancora avuto modo di testare Xiaomi Qin 1S e quindi non sappiamo se ci possano essere problemi con il suo utilizzo in Italia, ma sappiate che il dispositivo può ora essere acquistato dal nostro Paese a un prezzo di circa 50 euro su Gearbest. Tuttavia, come potete vedere nel video pubblicato dal canale YouTube J. Williams, il cellulare si può tranquillamente impostare in lingua inglese.