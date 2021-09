Xiaomi lancia Civi, lo smartphone per il pubblico femminile che punta tutto sui selfie!

Xiaomi Civi è stato lanciato in Cina: lo smartphone è il successore della linea Mi CC 2019, rinominata Civi per l'occasione. Il telefono è stato pensato e pubblicizzato per i giovani e per il pubblico femminile, poiché Xiaomi Civi ha un design accattivante e una buona fotocamera, soprattutto in termini di lenti interne per i selfie.

Le specifiche definitive dello smartphone confermano la scheda tecnica di Xiaomi Civi trapelata online la scorsa settimana: in particolare, il nuovo smartphone di Pechino avrà un display AMOLED da 6.55" con bordo curvo e un punch-hole a sostituzione del vecchio notch. La risoluzione dello schermo è un full HD+ a 1080 x 2400 ppi, mentre il refresh rate è di 120 Hz.

L'attrattiva principale di Xiaomi Civi è la sua fotocamera interna da 32 MP con lente Samsung GD1, che vanta feature interessanti come l'autofocus digitale, un flash LED a quattro sorgenti e una tecnologia di ringiovanimento della pelle, che usa il machine learning per ricostruire le imperfezioni facciale come l'acne e le lentiggini. Da queste specifiche risulta evidente che Civi vuole essere un dispositivo per la fotografia adatto a tutti, grazie alle caratteristiche che rendono semplice scattare foto di qualità anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Anche il comparto tecnico è di tutto rispetto, dal momento che Xiaomi Civi ha un chipset Snapdragon 778G e 8 o 12 GB di RAm LPDDR4x, mentre la memoria interna arriva fino a 256 GB. La batteria ha capienza di 4.500 mAh e supporta il fast charging fino a 55W, mentre lo smartphone supporta la funzione dual-sim, il bluetooth 5.2, la connessione NFC e possiede uno scanner per impronte digitali integrato nel display.

Xiaomi Civi è disponibile solo Cina nelle seguenti configurazioni:

8 GB di RAM + 128 GB di memoria a circa 400 Dollari

8 GB di RAM + 256 GB di memoria a circa 450 Dollari

12 GB di RAM + 256 GB di memoria a circa 500 Dollari

Il dispositivo è disponibile nei colori Light Blue, Shiny Black e Pink. Non ci sono notizie circa una commercializzazione di Xiaomi Civi in Europa o negli Stati Uniti.