Xiaomi si lancia sugli ebook reader: annuncio il 20 Novembre

Xiaomi ha diffuso una nuova serie di eventi per un invito stampa in programma per il 20 Novembre, nel corso del quale dovrebbe svelare il primo ebook reader della sua storia. Il teaser ci ha fornito anche le prime indicazioni sulle possibili funzionalità del dispositivo, mentre non giungono informazioni sul costo.

Come vi mostriamo nello screenshot presente in calce, l'ebook reader sarà privo di pulsanti fisici, a parte un tasto presente in alto a destra che probabilmente servirà per l'accensione e o spegnimento. Le cornici sembrano essere abbastanza spesse, per favorire la presa e la leggibilità dei contenuti in qualsiasi posizione.

Lo stile dell'invito lascia presagire l'utilizzo di uno schermo basato sulla tecnologia E-Ink, in grado di replicare la resa visiva classica della carta, per affaticare il meno possibili gli occhi.

Secondo quanto riferito da molti, l'ebook reader di Xiaomi potrebbe anche supportare i comandi touch, mentre non sembra avere un jack per le cuffie da 3,5 millimetri, il che suggerisce che probabilmente non includerà il supporto agli audiolibri, salvo l'integrazione di un modem Bluetooth che però appare improbabile.

Resta da capire il prezzo, ma è lecito attendersi un prezzo accessibile anche alla luce della filosofia tipica di Xiaomi, e soprattutto i formati supportati per gli ebook.