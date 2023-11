Xiaomi lancia il Finale del Black Friday: ultimi giorni di grandi offerte

Al netto dell'inizio delle prime occasioni Amazon per Natale, sono ancora in corso le ultime iniziative relative al Black Friday 2023. In questo contesto, ad esempio, Xiaomi ha esteso le promozioni per gli ultimi giorni, così che ci siano opportunità anche ora che è stato superato il Cyber Monday.

Più precisamente, il periodo di estensione dell'iniziativa promozionale va dal 28 novembre fino alle ore 23:59 del 30 novembre 2023, dunque capite bene che in questo periodo potreste voler tenere d'occhio il portale ufficiale di Xiaomi. In quest'ultimo risultano infatti attivi parecchi sconti, relativi a diverse tipologie di prodotti legate al portfolio del noto brand.

L'iniziativa centrale prevede uno sconto in base alla spesa. A tal proposito, a fronte di un costo di almeno 99 euro si ottiene un risparmio di 10 euro, mentre spendendo almeno 199 euro si ha uno sconto di 30 euro. Spendendo invece almeno 299 euro si ottiene un risparmio di 50 euro. Questo tipo di sconto non è però applicabile a Redmi Note 12 da 8/256GB, POCO X5 Pro 5G, POCO F5 e Redmi 12C.

Guardando invece agli sconti singoli, lo smartphone Redmi Note 12 da 8/256GB viene proposto a 199,90 euro (anziché al prezzo consigliato di 299,90 euro). La variante del dispositivo da 4/64GB viene invece venduta a 139,90 euro (al posto dei 229,90 euro del costo consigliato).