Xiaomi lancia globalmente gli auricolari Redmi Buds 3 Pro: quanto costano e dove comprarli

Il lancio degli auricolari Redmi AirDots 3 Pro da parte di Xiaomi è avvenuto a maggio ma era riservato solo al pubblico cinese; per il mercato occidentale - o meglio, per il resto del mondo - la società ha pensato invece di lanciare lo stesso modello ma con il nome Redmi Buds 3 Pro. Ecco le specifiche tecniche e, soprattutto, il prezzo finale.

Come ripreso da Gizchina, gli auricolari True Wireless Redmi Buds 3 Pro si fanno subito notare per la presenza della cancellazione attiva del rumore fino a 35 decibel, supporto a Bluetooth 5.2 con la possibilità di connettersi a due dispositivi contemporaneamente e latenza pari a 69 ms, perfetto dunque anche per il gaming. C’è un unico driver firmato Mi Audio Lab da 9mm e, a potenziare anche la tecnologia ANC, ci sono 3 microfoni.

Lato funzionalità e connettività, poi, non mancano i controlli touch per attivare l’assistente vocale e gestire la riproduzione musicale, ma anche la feature Smart Wear per attivare la musica o metterla in pausa a seconda di quando si indossa o toglie un auricolare dall’orecchio. Redmi Buds 3 Pro hanno inoltre la certificazione IPX4 per la resistenza all’acqua e, infine, la batteria dura 6 ore se ANC rimane disattivata o 28 ore se si considera anche la custodia di ricarica. Da notare la tecnologia di ricarica rapida anche wireless, con 3 ore di riproduzione assicurate solo dopo 10 minuti di ricarica.

Gli auricolari TWS Redmi Buds 3 Pro sono acquistabili su AliExpress a 45 Euro circa fino al 26 luglio, grazie allo sconto esclusivo del 50% disponibile solo per il lancio.

Intanto si attende anche Xiaomi Mi 12, smartphone top di gamma che potrebbe giungere sul mercato con fotocamera da 200 megapixel.