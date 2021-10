Xiaomi lancia la Halloween Week: sconti da paura su smartphone e TV

Non è solamente Amazon a lanciare sconti sui prodotti Xiaomi. Infatti, lo stesso brand ha deciso di avviare un'iniziativa promozionale chiamata Halloween Week.

Scendendo ulteriormente nel dettaglio degli sconti legati all'occasione, in offerta ci sono principalmente smartphone e televisori. Tuttavia, non mancano in realtà anche accessori vari, dalla lampadina smart alla videocamera di sicurezza, passando per router, smartband, auricolari e chi più ne ha più ne metta. Insomma, Xiaomi al solito cerca di proporre un numero elevato di promozioni, in modo da garantire agli utenti una certa possibilità di scelta.

In ogni caso, tra le offerte messe in evidenza per quel che concerne l'iniziativa "Halloween Week", iniziata il 25 ottobre 2021 e programmata per terminare il 31 ottobre 2021, ovvero proprio nella giornata di Halloween, troviamo il modello da 6/128GB di POCO F3 5G a 299,90 euro (anziché 369,90 euro). Non manca poi uno sconto legato al recente Xiaomi 11 Lite 5G NE da 6/128GB, che mediante il coupon xiaomi70 scende al prezzo finale di 299,90 euro (anziché 399,90 euro) nelle giornate del 26 e 27 ottobre 2021 (si tratta di una flash sale).

Per quel che riguarda, invece, i televisori, tra le proposte troviamo Mi TV Q1 75 a 1299 euro (al posto di 1599 euro). C'è poi anche Mi TV P1 32 a 239,90 euro (anziché 279,90 euro). Per il resto, va citata la presenza di una promozione "comprane 1 ricevine 2", legata ad esempio a Mi Smart LED Bulb.

In ogni caso, per tutti i dettagli relativi all'iniziativa promozionale potete fare riferimento al portale ufficiale di Xiaomi.