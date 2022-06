Xiaomi lancia in Italia la nuova linea di smart tv con Fire TV integrata ed HDMI 2.1

Xiaomi ed Amazon annunciano oggi la disponibilità in Italia della nuova lineup di smart tv della gamma Xiaomi TV F2 Series, che può essere portata a casa nelle variante da 43, 50 e 55 pollici e che integra anche la Fire TV del colosso di Seattle.

Xiaomi TV F2 sfoggia un design con cornici sottili ed un pannello 4K con MEMC a 60Hz. Garantito anche il supporto DTS-Virtual:X, Dolby Audio e DTS-HD, che creano un effetto surround di livello cinematografico, mentre a livello software la Fire TV integrata consente di personalizzare la schermata iniziale per visualizzare migliaia di opzioni d’intrattenimento.

Chiaramente, sempre a livello software, viene anche garantita la compatibilità con le principali applicazioni di streaming, tra cui Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, YouTube, Now, DAZN, Mediaset Infinity, RaiPlay ed altri.

Il telecomando vocale incluso, inoltre, offre l’integrazione con Alexa per cambiare canale, lanciare le applicazioni, cercare titoli, riprodurre musica e controllare i dispositivi domestici, ma anche per accendere il TV quando è spento. Xiaomi sottolinea anche la dotazione di Apple AirPlay per effettuare il casting diretto dai dispositivi mobili.

Grazie all’HDMI 2.1 eARC, inoltre, il televisore può decodificare e trasmettere il segnale Dolby Atmos ad altri dispositivi certificati, per offrire un’esperienza audio multicanale.

Xiaomi ha annunciato che la nuova serie di TV F2 con Fire TV integrata sarà disponibile su Mi.com ed Amazon al prezzo di 399 Euro per la versione da 43 pollici, 449 Euro per quella da 50 pollici e 499 Euro per il modello da 55 pollici.

Nella fase di lancio sarà possibile acquistarli per una settimane e fino ad esaurimento scorte rispettivamente a 339, 379 e 419 Euro.