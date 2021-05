Xiaomi lancia in Italia i nuovi Mi 11 Ultra, Mi 11i, Redmi Note 10s e 105G ed i nuovi TV

Xiaomi festeggia a maggio i primi tre anni di attività in Italia, e per celebrare questo importante avvenimento ha annunciato tantissime novità per il proprio listino prodotti, che includono nuovi smartphone e prodotti smart life.

Da domani 5 Maggio 2021 alle ore 13 sarà ufficialmente in vendita Mi 11 Ultra, nelle colorazioni Ceramic White e Ceramic Black. La versione 12/256Gb potrà essere acquistata a 1.399,90 Euro sullo store ufficiale di Xiaomi, presso gli Mi Store Italiani e in esclusiva da uno dei principali operatori telefonici. Per quarantotto ore, sempre a partire dalle 13 di domani ed esclusivamente su Mi.com, sarà possibile acquistarlo al prezzo early bird di 1.999,90 Euro con caricatore wireless stand da 80W incluso nella confezione. Trovate la recensione di Mi 11 Ultra su Everyeye.

Arriva in Italia anche Mi 11i, nelle colorazioni Celestial Silver, Frosty White e Cosmic Black, al prezzo di 649,90 Euro per il modello 8/128GB. Lo smartphone sarà disponibile su Mi.ccom e su Amazon: per le prime quarantotto ore sarà disponibile a 549,90 Euro. Arriva però nei negozi anche la configurazione 8/256GB a 699,90 Euro. Xiaomi ha comunicato che coloro che dal 10 al 16 Maggio acquisteranno l'Mi 11i su Mi.com, riceveranno l'Mi Smart Speaker incluso nel prezzo.

Novità anche per la serie Redmi Note, che conta oltre 200 milioni di dispositivi venduti. Redmi Note 10 5G sarà disponibile a 229,90 Euro per la versione 4/64GB su Amazon e lo store ufficiale, e 249,90 Euro per il modello 4/128GB, anche presso le principali catene di elettronica. Coloro che acquisteranno il modello base dalle 13 di domani, per 48 ore, lo pagheranno 199,90 Euro.

Redmi Note 10S sarà disponibile a 249,90 Euro per la versione 6/64GB e 279,90 Euro per quella con 6GB di ram e 128Gb di storage. Per le prime 48 ore verrà proposto a 229,90 Euro il modello 6/64Gb.

Xiaomi accoglie in Italia anche la nuovissima Mi Smart Band 6 ed i nuovi modelli della serie Mi TV P1. La Smart Band 6 è già disponibile a 44,99 Euro su Mi Store, Amazon, Mi.com e le principali catene d'elettronica.

Più ampio il discorso per i TV. La serie Mi TV P1 arriva in quattro varianti con schermi da 55, 50, 43 e 32 pollici, di seguito i prezzi:

43 pollici: 449,90 Euro;

50 pollici: 599,90 Euro;

55 pollici: 649,90 Euro;

32 pollici: 279,90 Euro.

Dal 21 al 24 maggio gli utenti troveranno Mi TV P1 da 43” e Mi TV P1 da 55” su mi.com, nei Mi Store Italia e su Amazon al prezzo early bird rispettivamente di 399,90€ e 599,90€. Mi TV P1 da 32 pollici arriverà successivamente.