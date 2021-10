Xiaomi lancia la No IVA Week: ecco la lista dei codici sconto, fino al 59%

Dopo aver trattato le offerte di Amazon sui prodotti Apple, torniamo a soffermarci sulle promozioni in ambito tech. Questa volta ci spostiamo da Xiaomi, dato che il noto brand ha lanciato la cosiddetta No IVA Week.

In particolare, il noto brand proporrà offerte fino al 24 ottobre 2021 (il tutto è partito il 18 ottobre 2021). In questo contesto, si arriva a sconti fino al 59% e non mancano dei coupon legati a determinati prodotti.

Più precisamente, i codici sconto utilizzabili nell'arco del succitato periodo promozionale sono quelli presenti di seguito.

pocof3128 : POCO F3 5G (6/128GB) a 303,20 euro anziché 369,90 euro, flash sale 20-21 ottobre 2021 ;

: POCO F3 5G (6/128GB) a 303,20 euro anziché 369,90 euro, ; pocox3pro128 : POCO X3 Pro (6/128GB) a 204,84 euro anziché 249,90 euro;

: POCO X3 Pro (6/128GB) a 204,84 euro anziché 249,90 euro; pocox3pro256: POCO X3 Pro (8/256GB) a 229,43 euro anziché 279,90 euro.

Per il resto, ovviamente l'iniziativa promozionale "No IVA Week" propone anche diverse altre offerte relative a dispositivi Xiaomi. Non ci sono infatti solamente smartphone in sconto, ma anche prodotti Ecosystem. A tal proposito, giusto per farvi qualche esempio, Mi Router 4C White viene venduto a 8,19 euro anziché 19,99 euro, mentre Xiaomi Mi TV Q1 75 viene proposto a 1228,69 euro al posto di 1599 euro.

Insomma, potreste voler dare un'occhiata al portale ufficiale di Xiaomi per approfondire il tutto.