Xiaomi lancia la NO IVA Week: offerte imperdibili al 22% in meno

Al netto di quelle che sono le offerte MediaWorld lato smartphone, può valere la pena soffermarsi anche sulle iniziative promozionali lanciate dagli stessi brand che compongono questo settore. A tal proposito, si fa notare la NO IVA Week di Xiaomi.

Quest'ultima, che proseguirà fino alle ore 09:59 del 3 luglio 2023, propone sconti del 22% su un ampio numero di prodotti legati al portfolio del popolare brand, come ben potete immaginare. Per intenderci, si va da smartphone a smartband, passando per stampanti istantanee, per Smart TV e chi più ne ha più ne metta.

Non mancano inoltre delle flash sale attive per un giorno: ad esempio, nella giornata del 28 giugno 2023 Redmi Note 12 da 4/64GB viene proposto a un prezzo pari a 159,90 euro (anziché 229,90 euro). C'è poi una flash sale anche per Xiaomi Smart Air Purifier 4 Pro, che viene adesso venduto a un costo di 249,99 euro (in precedenza 349,99 euro).

Potreste in ogni caso voler dare un'occhiata direttamente al portale ufficiale di Xiaomi per approfondire tutti gli sconti attivi in questo contesto. Per farvi degli ulteriori esempi concreti, adesso POCO X5 Pro 5G da 8/256GB viene venduto a 327,78 euro (anziché 399,90 euro), mentre Xiaomi TV A2 55" viene proposto a 401,63 euro (al posto di 549,99 euro).