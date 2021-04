Xiaomi lancia Mi Fan Festival 2021: aste che partono da 1 centesimo

Giusto stamattina abbiamo dato un'occhiata alle promozioni del "Mi Fan Festival" su Amazon Italia. Tuttavia, l'iniziativa di Xiaomi si estende in realtà anche ad altri lidi. Tra l'altro, sono disponibili delle aste che partono da 1 centesimo.

Infatti, collegandosi al sito Web ufficiale si può notare che l'azienda cinese permette agli utenti di acquistare i prodotti in modo diverso dal solito. Per intenderci, alle ore 13:00 di oggi 6 aprile 2021 qualcuno è riuscito a portarsi a casa una Mi Band 5 a 0,76 euro. Come funziona questo meccanismo? Sul portale dedicato si legge che "l'offerta singola più bassa vince l'asta. Ogni partecipante ha la possibilità di fare tre offerte per ogni prodotto. Il vincitore ha la possibilità di acquistare prodotti con il prezzo d'offerta".

In parole povere, gli utenti piazzano delle offerte che vanno da 0,01 euro al prezzo originale del prodotto. Chi riesce a puntare la cifra più bassa, senza che nessun altro scelga quel valore entro il termine dell'orario dell'asta, può acquistare il prodotto a un prezzo particolarmente basso. Abbiamo spiegato in parole povere il funzionamento dell'iniziativa, ma consigliamo di consultare termini e condizioni per maggiori dettagli.

In ogni caso, al momento in cui scriviamo è in corso un'asta relativa allo smartphone Redmi Note 8T da 3/32GB, che qualcuno si sta aggiudicando per pochi euro. L'asta scadrà alle ore 20:00 di oggi 6 aprile 2021, ma già domani 7 aprile 2021 dalle ore 12:00 alle 13:00 gli utenti potranno cercare di aggiudicarsi un Redmi Note 9 da 4/128GB.

Per il resto, durante il "Mi Fan Festival" ci saranno anche svariate flash sale e sconti vari, tra cui crowd buy e molto altro. Le promozioni proseguiranno fino al 9 aprile 2021.