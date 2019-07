Xiaomi lancia il mini robot Iron Man MK50 di Avengers: Endgame

Xiaomi ha annunciato il lancio di Iron Man MK50, il robot di Marvel Avengers: Endgame prodotto da Ubitech e già disponibile in altri mercati. Come vi mostriamo nella fotografia presente in calce, il robot altro non è che una versione in miniatura di Tony Stark, uno dei personaggi dell'universo Marvel più amati dal pubblico.

L'MK50 si integra con un'applicazione per smartphone compatibile con Android ed iOS, che consente di accedere ad una serie di mini giochi basati sulla realtà virtuale. L'elmo è composto da uno schermo a LED su cui è possibile visualizzare una delle tante immagini di Tony Stark provenienti dalle pellicole viste al cinema.

Il robot, grazie ai suoi sette motori, è in grado di camminare e parlare: può muoversi in avanti o indietro, direzionare la testa su, giù, a destra e sinistra e può fare lo stesso con le braccia. Per quanto riguarda i piedi e le gambe, su uno di questi è presente un sensore ad infrarossi che gli permette di rilevare i bordi per impedirgli di cadere da superfici elevate.

L'Iron Man in miniatura ha un peso di 1,2 chilogrammi ed include una batteria al litio che si può ricaricare tramite una porta USB presente sotto la scapola destra. Nella scheda tecnica, Xiaomi sottolinea che con una carica completa garantisce un'autonomia di 1,5 ore. Il tutto ad un prezzo di 286 Dollari.