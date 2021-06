Xiaomi lancia No IVA Week: fino al 43% di sconto su smartphone e altro

Giusto qualche giorno fa vi abbiamo fatto sapere su queste pagine che Amazon ha lanciato varie offerte legate a smartphone Xiaomi. Tuttavia, non c'è solamente l'azienda di Jeff Bezos a proporre sconti sui prodotti del noto brand in questi giorni. Infatti, la stessa Xiaomi ha lanciato la cosiddetta "No IVA Week".

In particolare, sul portale ufficiale dell'azienda fino al 9 giugno 2021 saranno attivi molteplici sconti. Non ci sono solamente smartphone al centro delle offerte, anche se ovviamente rappresentano la tipologia di prodotto maggiormente presente. In ogni caso, giusto per farvi degli esempi, fanno capolino anche Mi Router 4C a 12,29 euro (al posto di 19,99 euro) e Mi Home Security Camera 1080p a 29,99 euro (in precedenza costava 34,99 euro).

Arrivando invece agli smartphone in sconto, tra questi troviamo POCO M3 da 4/64GB. Quest'ultimo viene proposto a 131,07 euro (il prezzo precedente era di 159,90 euro). Il modello da 4/128GB del dispositivo viene invece venduto a 147,46 euro (generalmente costerebbe 179,90 euro). C'è poi Xiaomi Mi 10T Pro 5G da 8/128GB, che costa 442,54 euro (in precedenza il prezzo era pari a 599,90 euro). Per citare altri due prodotti, non mancano Redmi Note 10 Pro da 6/64GB a 245,82 euro (al posto di 299,90 euro) e Redmi 9C da 3/64GB a 122,87 euro (in precedenza 169,90 euro).

Ovviamente quelle citate sono solamente alcune delle promozioni disponibili, ma l'iniziativa "No IVA Week" ne comprende anche svariate altre.