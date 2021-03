Xiaomi lancia la No Iva Week sul proprio store: sconti fino al 49%!

Nuova iniziativa promozionale lanciata da Xiaomi sul proprio store ufficiale, mi.com. La società cinese infatti fino al 17 Marzo 2021 consentirà di portare a casa tanti prodotti senza IVA, con sconti che possono arrivare anche al 49%.

Il Redmi 9T nella configurazione con 4 gigabyte di RAM e 64 gigabyte di storage, ad esempio, può essere acquistato a 163,85 Euro, rispetto ai 199,90 Euro di listino. Il Redmi Note 9T, con 4 gigabyte di RAM e 64 gigabyte di storage invece passa a 213,03 Euro dai 259,90 Euro imposti dal produttore, mentre se si sceglie l'opzione con 128 gigabyte di memoria lo sconto è di 50 Euro e può essere acquistato a 229,43 Euro.

In sconto anche la Serie POCO: POCO X3 NFC con 6 gigabyte di RAM e 64 gigabyte di memoria è disponibile a 163,85 Euro, mentre la variante con il doppio di memoria è disponibile a 221,23 Euro. POCO M3 invece parte da 106,48 Euro per il modello con 64 gigabyte di memoria ed arriva a 131,07 Euro per quello con 128 gigabyte di storage.

Per quanto riguarda la serie Mi, invece, Mi 10T Lite 5G con 6/64GB è disponibile a 221,23 euro, mentre Mi 10T Pro con 8/128GB passa a 467,13 Euro.

In sconto ci sono anche gli accessori dell'Mi Ecosystem, tra cui Mi Smart Band 5 a 30,32 Euro.

La lista delle promozioni può essere consultata attraverso questo indirizzo.