Xiaomi lancia la nuova esperienza d'acquisto virtuale con il 'Digital Consultant'

A seguito della sponsorizzazione di Fuorisalone e Brera Design Digital District, Xiaomi presenta oggi il nuovo servizio "Digital Consultant", che propone una rinnovata esperienza d'acquisto permettendo agli utenti di avvicinarsi alla propria tecnologia ed i propri dispositivi.

Fino a dicembre, il Brera Design Apartment di Via Palermo 1, a Milano, ospiterà Casa Xiaomi.

Con il Digital Consultant la compagnia cinese mira ad andare incontro alle nuove forme di virtualizzazione per fornire un nuovo livello d'interazione con il cliente che invece di limitarsi a leggere la descrizione di un prodotto che gli interessa, può verificare dimensioni ed integrazione con il design domestico attraverso il supporto di un consulente personale che lo porterà alla scoperta dei prodotti mobile e smart life all'interno di Casa Xiaomi.

“Il Digital Consultant di Casa Xiaomi rappresenta un ulteriore passo verso i nostri consumatori che da tempo ci chiedevano un servizio simile e che finalmente adesso possono avere un rapporto sempre più diretto con il brand” ha affermato Davide Lunardelli, Head of Marketing di Xiaomi Italia. “Grazie al progetto mostriamo la vera essenza del nostro ecosistema smart life in un contesto come quello del Brera Design District che esalta la qualità non solo della nostra tecnologia, ma anche del nostro design. Ecco perché quando si parla di “Abitare l’Innovazione” siamo in prima linea".

Per accedere a Casa Xiaomi basta collegarsi al sito web dedicato e prenotare un appuntamento, selezionando l'area di interesse. Il consulente fornirà una consulenza personalizzata in video conferenza. Il servizio sarà attivo da venerdì 18 Giugno alle ore 12.