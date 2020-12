Xiaomi lancia le offerte Christmas: promozioni anche su POCO e Redmi

Xiaomi ha lanciato l'iniziativa "Christmas", che ha uno slogan autoesplicativo: "Aspettando Natale 2020: sconti d'apertura". Le giornate di sconti natalizi sono già iniziate.

In particolare, come potete vedere nell'apposita pagina del sito ufficiale di Xiaomi, la società cinese ha lanciato parecchie offerte relative ai suoi prodotti. Le giornate di sconti termineranno il 15 dicembre 2020, quindi si tratta di promozioni a tempo, ovviamente relative all'ormai imminente Natale 2020.

Le principali promozioni di Xiaomi Christmas

Tra le promozioni attive troviamo quella che propone la variante da 6/64GB di Redmi Note 9 Pro a 189,90 euro. Non manca inoltre uno sconto relativo al modello da 6/128GB di Xiaomi Mi 10T Lite 5G, che passa da 399,90 euro a 319,90 euro. Per il resto, ci sono anche degli sconti legati ai brand "associati" a Xiaomi. Ad esempio, POCO X3 NFC da 6/128GB viene venduto a 229,90 euro.

Quelle citate sono solamente alcune delle offerte disponibili e non mancano anche dei coupon sconto, che tra l'altro vengono "sbloccati" man mano che si prosegue nelle giornate di sconti. Insomma, se state cercando un dispositivo di Xiaomi, potrebbe interessarvi dare un'occhiata all'iniziativa.

Per il resto, vi ricordiamo che in questi giorni MediaWorld ha attivato un'offerta legata a Xiaomi Mi 10 5G, che al momento in cui scriviamo viene proposto a un prezzo più alto sul sito ufficiale.