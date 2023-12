Xiaomi lancia le Offerte di Natale 2023: grandi sconti su smartphone e oltre

Non c'è solamente il Negozio di Natale di Amazon a poter attirare l'attenzione degli appassionati del mondo Tech sulle offerte pensate per i regali da far trovare sotto l'albero. Infatti, anche gli stessi brand stanno iniziando a proporre iniziative di questo tipo: ad esempio, Xiaomi ha lanciato le Offerte di Natale 2023.

Scendendo maggiormente nel dettaglio di quanto proposto in questo contesto, fino alle ore 09:59 del 16 dicembre 2023 sarà possibile accedere a un ampio numero di iniziative promozionali riguardanti i più disparati prodotti del portfolio del brand. C'è un po' di tutto: dagli smartphone ai robot aspirapolvere, passando per smartwatch, televisori e chi più ne ha più ne metta.

Basta visitare l'apposita pagina del portale ufficiale di Xiaomi per venire subito a conoscenza del fatto che, innanzitutto, c'è uno sconto in base alla spesa. A tal proposito, spendendo almeno 129 euro si ottiene uno sconto di 10 euro, mentre a fronte di una spesa di almeno 199 euro c'è un risparmio di 15 euro. Superando, invece, i 299 euro, lo sconto sale a 25 euro. Questa tipologia di risparmio non risulta però applicabile nello specifico a Xiaomi 13T Pro, POCO C65 e tutti i prodotti AIoT.

Guardando invece ai singoli sconti, risulta possibile portarsi a casa lo smartphone Xiaomi 13T da 8/256GB a 499,90 euro, anziché al prezzo consigliato di 699,90 euro. Non manca inoltre, per fare un altro esempio, uno sconto su Redmi Note 12 Pro+ 5G da 8/256GB, proposto adesso a 399,90 euro (al posto dell'usuale costo consigliato di 499,90 euro). Insomma, potreste voler tenere d'occhio il sito Web di Xiaomi in questo periodo.