Xiaomi lancia le offerte di primavera: sconti fino al 41% su smartphone e altro

Dopo aver trattato l'iniziativa di primavera di Comet, torniamo ad approfondire le offerte legate alla stagione che inizierà il 20 marzo 2022. Infatti, Xiaomi ha lanciato l'iniziativa Spring Sale Round 1, che propone miriadi di offerte su smartphone e non solo.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, gli sconti arrivano fino al 41% e rimarranno attivi fino al 24 marzo 2022. In questo contesto, non manca inoltre la spedizione gratuita per ordini superiori a 35 euro. Oltre a questo, in puro stile Xiaomi sono disponibili anche altre iniziative varie, ad esempio quella che permette di ottenere benefici in base all'importo totale dell'ordine. Insomma, potreste voler fare un salto sul portale ufficiale di Xiaomi, in modo da approfondire un po' tutto quello che c'è da sapere sullo Spring Sale Round 1.

In ogni caso, in questa sede effettueremo un "riassunto" di alcune offerte disponibili nell'ambito dell'iniziativa promozionale. A tal proposito, lo smartphone Xiaomi 11 Lite 5G NE (6/128GB) viene ora venduto a un prezzo pari a 299,90 euro. In precedenza il costo del prodotto ammontava a 399,90 euro, dunque si tratta di uno sconto di 100 euro.

Per il resto, non è da sottovalutare anche l'offerta relativa a Xiaomi 11T (8/256GB). Infatti, quest'ultimo è ora proposto a 479,90 euro (anziché 599,90 euro, risparmio di 120 euro). Insomma, potreste voler fare un salto sul sito Web ufficiale di Xiaomi in questo periodo, se avete intenzione di acquistare qualche prodotto del noto brand a prezzo scontato.