Xiaomi lancia le offerte di San Valentino: spoiler, codice sconto e Mi Band 5

Oggi 8 febbraio 2021 è un giorno non di poco conto per Xiaomi. Ricordiamo infatti che c'è stato il reveal del flagship Mi 11, che è stato accompagnato dall'annuncio di altri prodotti come Mi TV Q1 75" e Mi Electric Scooter Pro 2 Mercedes-AMG Petronas F1. Tuttavia, la giornata deve ancora giungere al termine e c'è una "sorpresa" per gli utenti.

I più attenti tra di voi ricorderanno sicuramente del fatto che oggi si tratta dell'ultimo giorno per usufruire delle promozioni relative alla seconda settimana dell'iniziativa "Winter Sale". Tuttavia, gli sconti non sono certamente finiti. Infatti, l'azienda cinese ha annunciato che da domani 9 febbraio 2021 e fino al 14 febbraio 2021 saranno attive le offerte di San Valentino.

Queste ultime prevedranno, oltre alle singole offerte, alcune iniziative promozionali di vario tipo. Ad esempio, mediante il codice sconto "LOVE21" sarà possibile risparmiare 10 euro su ordini superiori a 200 euro. Inoltre, è possibile invitare i propri amici per ricevere un coupon di 10 euro (si può arrivare fino a un massimo di 50 euro in questo modo). Per i nuovi clienti, invece, si possono avere 5 euro di sconto extra effettuando ordini attraverso l'app Mi Store.

Sarà anche possibile ottenere Xiaomi Mi Band 5 aggiungendo 19,99 euro al prezzo degli smartphone selezionati che rientrano nell'offerta. Insomma, la società cinese sta ancora una volta proponendo miriadi di promozioni.

Per quel che riguarda le flash sale che saranno attive durante quest'iniziativa legata a San Valentino, c'è già qualche dettaglio e possiamo dunque farvi degli spoiler. Ebbene, a partire dall'11 febbraio 2021 ci sarà un flash sale dalla durata di 48 ore relativa a Redmi Note 8 Pro, nella versione da 6/128GB e in colorazione Orange, che verrà venduto a 179,90 euro (al posto dei 299,90 euro precedenti, sconto di 120 euro). La flash sale che partirà il 13 febbraio 2021 sarà invece relativa a POCO X3 NFC nella sua versione da 6/128GB, che verrà proposto a 209,90 euro (in precedenza 269,90 euro, risparmio di 60 euro). In entrambi i casi si possono aggiungere 19,99 euro per avere Mi Band 5.

Per il resto, fanno capolino anche le offerte su Redmi Note 9T, POCO M3, Xiaomi Mi 10T, Xiaomi Mi 10T Pro e molti altri dispositivi, che potete approfondire mediante il portale ufficiale di Xiaomi. Dal 13 al 14 febbraio 2021 ci sarà inoltre una flash sale relativa a Mi Watch Lite. Insomma, potrebbe trattarsi di un'occasione interessante per un certo tipo di utente.