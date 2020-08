Xiaomi lancia un PC da gaming dal design futuristico a poco più di 200 euro in Cina

Xiaomi è un'azienda che in Italia si è fatta conoscere soprattutto per il rapporto qualità/prezzo dei suoi smartphone. Tuttavia, gli appassionati del brand sanno bene che in realtà la società cinese mira anche a molti mercati, compreso quello dei videogiocatori PC. A sorprendere non è dunque l'annuncio di un computer da gaming, bensì il suo prezzo.

Infatti, stando anche a quanto riportato da Gizmochina, la variante base del PC viene venduta a 1799 yuan in Cina. Al momento in cui scriviamo, il cambio è pari a 219,96 euro. Insomma, stiamo parlando di un costo molto basso, soprattutto in rapporto al design del computer. Tuttavia, non deludono nemmeno i componenti interni, dato che troviamo un processore AMD Ryzen R5 2600, affiancato da una GPU RX550-4G, 8GB di RAM e 180GB di SSD. Certo, qualcuno potrebbe obiettare che non si tratti esattamente dell'ultimo processore giunto sul mercato, ma capite bene che in questa fascia di prezzo potrebbe accontentare molti utenti.

Oltre a quella "standard", chiamata anche Share, esistono anche altre varianti del computer, che è conosciuto come Ningmei Desktop PC (o Ningmei Soul GI6). Più precisamente, in Cina ci sono anche altri due modelli: Fun ed Enjoy. La prima dispone dello stesso processore della Share, ma presente una scheda video RX590-8G. Inoltre, lo storage viene portato a 256GB. In questo caso, il prezzo sale a 2599 yuan, ovvero l'equivalente di 317,78 euro.

Infine, l'edizione Enjoy porta la RAM a 16GB e dispone di un SSD da 512GB. Il prezzo è fissato a 2999 yuan, quindi si sta parlando di 366,69 euro al cambio attuale. Per maggiori dettagli su questo computer, potete dare un'occhiata al sito cinese Xiaomi YouPin.