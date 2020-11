Xiaomi lancia il PC tascabile Cubo di Rubik, anche in versione Marvel

L'iconico quanto affascinante design del Cubo di Rubik diventa ora un computer tascabile, perlomeno in termini di aspetto visivo. L'idea è di Xiaomi, che ha deciso di rendere disponibile anche una versione personalizzata Marvel, giusto per far sognare ancora di più gli appassionati di tecnologia nostrani.

Infatti, stando anche a quanto riportato da Gizmodo e TechRadar, la società ha lanciato una campagna di crowdfunding in Cina relativa a un nuovo prodotto chiamato Ningmei Rubik's Cube Mini. Al momento in cui scriviamo, i cinesi hanno già fatto superare abbondantemente l'obiettivo alla campagna, dato che siamo al 234%. Attualmente non si sa nulla in merito a una possibile commercializzazione in altri mercati, motivo per cui abbiamo affermato in precedenza che per ora possiamo "sognare".

In ogni caso, il piccolo computer ha delle dimensioni pari a circa 62 x 62 x 1,65 mm (2,45 x 2,45 x 1,65 pollici) e ha un peso particolarmente ridotto (circa 145 grammi, 0,32 libbre). Nonostante questo, Rubik's Cube Mini dispone di un processore quad-core Intel Celeron J4125 operante alla frequenza massima di 2,7 GHz, affiancato da fino a 8GB di RAM DDR4-2400 e da un SSD fino a 256GB. Non mancano tre porte USB 3.0, una USB Type-C, una HDMI (output fino a 4K/60 fps), uno slot per la microSD e il jack audio da 3,5 mm per le cuffie. Come fatto notare da alcune fonti internazionali, potenzialmente questo mini PC potrebbe far funzionare GeForce Now, dato che soddisfa i requisiti minimi per accedere al servizio di gaming in streaming di NVIDIA.

A quanto pare, il computer dispone di più varianti: la meno costosa, che monta 6GB di RAM e 128GB di SSD, parte da 999 yuan (ovvero circa 127 euro al cambio attuale). Come potete vedere nelle immagini presenti in calce alla notizia, non manca inoltre un design personalizzato Iron Man.