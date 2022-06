Xiaomi lancia portatili e TV: ufficiali in Italia Book S e TV A2, si parte da 249 euro

Oltre all'annuncio della smartband Xiaomi Smart Band 7, il popolare brand ha colto l'occasione del palcoscenico dell'evento di lancio europeo "Discover Xiaomi 2022 - Future living, now" di Parigi per svelare novità in ambito di portatili e TV.

A rappresentare la prima categoria ci pensa Xiaomi Book S, il primo laptop 2 in 1 dell'azienda. Per stessa ammissione del produttore il dispositivo strizza l'occhio a chi lavora in mobilità, implementando un versatile display touchscreen da 12,4 pollici e il supporto al pennino Smart Pen. Il pannello è un LCD con risoluzione 2560 x 1600 pixel, gamma colori sRGB al 100% e luminosità massima di 500 nit.

Sotto la scocca batte un processore Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 2, che sorregge l'esperienza garantita da Windows 11. Xiaomi ha dotato il portatile di fotocamera posteriore da 13MP, fotocamera anteriore da 5MP, doppi microfoni e doppi altoparlanti da 2W. Da notare anche l'esistenza dell'accessorio Xiaomi Keyboard.

A proposito di prezzi e disponibilità, la giornata da attendere è quella del 30 giugno 2022, mentre i portali di riferimento sono il sito Web ufficiale di Xiaomi e Amazon. Sarà poi possibile recarsi presso gli Xiaomi Store Italia. Il costo sarà di 699,99 euro, mentre la Keyboard verrà venduta a 149,99 euro e la Smart Pen costerà 99,99 euro. Attenzione però alla promozione di lancio: per 48 ore su mi.com sarà possibile ottenere, al prezzo di 699,99 euro, Xiaomi Book S in abbinata con Keyboard e caricatore GaN Charger (Type-A e Type-C).

Passando alla gamma di televisori Xiaomi TV Serie A2, quest'ultima punta su una struttura unibody in metallo sorretta da un unico supporto. Completano il cerchio Android TV, risoluzione 4K, campo visivo da 178 gradi, Dolby Vision, Dolby Atmos, controllo dispositivi AIoT e Chromecast. I tagli disponibili sono 32, 43, 50 e 55 pollici.

Il costo di partenza è pari a 249,90 euro per il modello da 32 pollici, mentre si arriva rispettivamente a 449,90 euro, 499,90 euro e 549,90 euro per i tagli da 43, 50 e 55 pollici. La disponibilità partirà dal 28 giugno 2022. A proposito di queste ultime tre varianti, la promozione di lancio attiva nelle prime 48 ore fino a esaurimento scorte sul portale ufficiale di Xiaomi includerà in abbinata la Xiaomi Soundbar 3.1ch.