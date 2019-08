Xiaomi lancia i suoi 'Prime Day': miriadi di sconti su Redmi, Amazfit e molto altro

Sulla scia del successo di iniziative come i Prime Day di Amazon, Xiaomi ha deciso di lanciare, anche in Italia, un gruppo di giornate dedicate ai pazzi sconti a cui ci hanno abituato i più grandi shop online. Chiaramente, l'azienda propone offerte su praticamente tutto il suo catalogo. Potrebbe quindi essere l'occasione giusta per molti.

L'iniziativa, che si chiama "Back to School" e strizza l'occhio appunto agli studenti, è accessibile tramite l'apposita pagina del sito ufficiale e sarà attiva dal 2 all'8 settembre 2019. Tuttavia, come potete vedere, alcuni sconti sono già attivi sin da ora (abbiamo provato ad aggiungere al carrello i prodotti e la promozione compariva). Riportiamo di seguito le offerte già segnalate dal portale di Xiaomi:

Redmi Note 7 con Xiaomi Mi LED Smart Bulb in regalo: a partire da 179,90 euro (extra sconto di 20 euro sulla serie Redmi);

Xiaomi Mi 9T (6/64GB): 299,90 euro (prezzo di listino pari a 329,90 euro);

(6/64GB): 299,90 euro (prezzo di listino pari a 329,90 euro); Xiaomi Mi A2 (4/64GB) con Mi LED Smart Bulb o Mi Selfie Stick in regalo a scelta: 179,90 euro (prezzo di listino 299,90 euro, promozione "-10 euro ogni 100 euro spesi" applicabile);

Xiaomi Mi 8 Lite (6/128GB) con Mi LED Smart Bulb o Mi Selfie Stick in regalo a scelta: 229,90 euro (prezzo di listino 349,90 euro, promozione "-10 euro ogni 100 euro spesi" applicabile);

Xiaomi MI MIX 3 (6/128GB) con Mi LED Smart Bulb o Mi Selfie Stick in regalo a scelta: 329,90 euro (prezzo di listino 549,90 euro, promozione "- 10 euro ogni 100 euro spesi" applicabile);

Redmi 6A (2/16GB) con Mi Power Bank 2 o Selfie Stick in regalo a scelta: 99,90 euro (prezzo di listino 129,90 euro, extra sconto di 20 euro sulla serie Redmi);

Xiaomi Mi 9 con cover Mi 9 Urban Hand Strap Case o Mi True Wireless Earphones in regalo a scelto: a partire da 449,90 euro (promozione "-10 euro ogni 100 euro spesi" applicabile);

Xiaomi Mi 9 SE con Mi True Wireless Earphones in regalo: a partire da 349,90 euro (promozione "-10 euro ogni 100 euro spesi" applicabile);

Redmi 7 con Mi Power Bank 2 o Mi Selfie Stick in regalo a scelta: a partire da 139,90 euro (extra sconto di 20 euro sulla serie Redmi);

Xiaomi Mi Box S con Mi Screwdrivers Set in regalo: 74,99 euro;

Xiaomi Mi 9T Pro (6/128GB): 449,90 euro (promozione "-10 euro ogni 100 euro spesi" applicabile);

Redmi 7A (2/16GB): 119,90 euro;

Amazfit Stratos 2S : 199,99 euro (prezzo di listino 229,99 euro);

: 199,99 euro (prezzo di listino 229,99 euro); 10000 mAh Mi Power Bank 2: 14,99 euro (prezzo di listino 19,99 euro);

Mi True Wireless Earphones: 71,99 euro (prezzo di listino 99,99 euro);

Mi Home Security Camera 360 1080p: 35,99 euro (prezzo di listino 44,99 euro).

Oltre agli sconti citati, la promozione prevede anche un coupon extra di 5 euro per i nuovi clienti che effettuano l'ordine attraverso l'app Mi Store per Android e iOS. Insomma, Xiaomi sembra voler fare le cose in grande e, facendo i giusti calcoli e combinando tra loro le varie promozioni, probabilmente qualche utente riuscirà a fare un buon affare.