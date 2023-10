Xiaomi lancia la Redmi Weeks: tanti sconti sui prodotti del sub-brand

Andando oltre agli sconti Amazon su prodotti Xiaomi, vale la pena indicare che anche lo stesso marchio sta lanciando un ampio numero di offerte riguardanti il suo portfolio. Più precisamente, c'è di mezzo Redmi Weeks, iniziativa che chiaramente si basa sui dispositivi legati al popolare sub-brand.

A tal proposito, fino alle ore 09:59 del 23 ottobre 2023 sarà possibile accedere a sconti sui più disparati prodotti di Redmi. Non si fa riferimento solamente al mondo smartphone, ma ci sono offerte relative, ad esempio, a dongle HDMI, smartband, smartwatch, auricolari, robot aspirapolvere e chi più ne ha più ne metta (sì, ci sono anche i ventilatori smart, anche se le temperature stanno iniziando a cambiare, perlomeno in alcune zone d'Italia).

In puro stile Xiaomi, tra l'altro, c'è la possibilità di usufruire di un risparmio a seconda della spesa. A fronte infatti di un ammontare di almeno 129 euro, risulta possibile accedere a uno sconto di 10 euro. Arrivando invece a un totale di almeno 199 euro, il risparmio è di 15 euro. Infine, a fronte di una spesa di almeno 299 euro, si arriva a uno sconto di 25 euro. Tuttavia, quest'iniziativa non è riguardante la Xiaomi 13T Series.

Guardando invece a un esempio pratico di offerta, lo smartphone Redmi Note 12 Pro 5G da 6/128GB può ora essere acquistato a 274,90 euro (anziché al costo consigliato di 399,90 euro, anche se l'ultimo prezzo più basso era stato di 299,90 euro). Insomma, potrebbe interessarvi dare un'occhiata al portale ufficiale di Xiaomi in questi giorni.

