Xiaomi lancia gli Sconti d'autunno 2: grandi offerte in vista di ottobre

Al netto delle offerte MediaWorld sul mondo Tech e di quanto proposto dalle altre catene, sono anche direttamente i brand stessi a proporre iniziative promozionali non di poco conto sui propri prodotti. Ad esempio, in vista dell'arrivo di ottobre 2023, Xiaomi ha lanciato gli Sconti d'autunno 2.

Quest'iniziativa promozionale, iniziata nella giornata del 27 settembre 2023 e in scadenza alle ore 09:59 del 10 ottobre 2023, mette in offerta buona parte dei prodotti più recenti legati al brand. Si va dagli immancabili smartphone ai televisori, passando per smartband, robot aspirapolvere, prese intelligenti, telecamere di sicurezza e chi più ne ha più ne metta.

Si procede insomma in puro stile Xiaomi. Questo anche per quel che riguarda gli sconti in base alla spesa. Come spesso avviene nelle iniziative promozionali del brand, infatti, il possibile risparmio aumenta con l'ammontare totale. Per intenderci, a fronte di una spesa di 99 euro si ottengono 10 euro di sconto, mentre arrivando a 199 euro il risparmio diventa di 20 euro. Infine, la soglia dei 299 euro consente di accedere a uno sconto di 30 euro. Questo tipo di risparmio non risulta però applicabile alla Xiaomi 13T Series.

Per il resto, per farvi un esempio pratico in merito alle offerte attive, un'iniziativa promozionale messa in evidenza è quella relativa al televisore Xiaomi TV P1E 32", proposto adesso a 179,99 euro (anziché al prezzo consigliato di 249,99 euro). Insomma, potreste voler dare un'occhiata al portale ufficiale di Xiaomi in questo periodo.