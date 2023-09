Xiaomi lancia gli Sconti d'autunno: grandi offerte su smartphone e tanto altro

Non c'è solamente lo sconto di ASUS su ROG Phone 6 BATMAN Edition a poter attirare l'attenzione degli appassionati del mondo smartphone in questo periodo. Infatti, anche altri brand stanno lanciando iniziative promozionali in tal senso: ad esempio, Xiaomi ha dato il via agli Sconti d'autunno.

L'estate 2023 sta infatti finendo e mancano poche settimane ad Halloween. Se rientrate tra coloro che iniziano già ad avere nostalgia di agosto, potreste però voler provare a rendere meno amaro il ritorno alla classica routine regalandovi un nuovo smartphone o un prodotto appartenente al portfolio di Xiaomi. Gli sconti resteranno attivi fino alle ore 09:59 del 27 settembre 2023.

A tal proposito, come potete approfondire sul portale ufficiale di Xiaomi, c'è innanzitutto uno sconto in base alla spesa. A fronte di un totale di almeno 99 euro si ottiene infatti un risparmio di 10 euro, mentre se la spesa ammonta a più di 199 euro lo sconto diventa di 20 euro. Infine, a fronte di un totale di almeno 299 euro si ottiene un risparmio di 30 euro.

Non mancano omaggi e flash sale, in puro stile Xiaomi. A proposito delle offerte lampo, nella giornata del 17 settembre 2023 risulta possibile acquistare lo smartphone POCO M5s a un prezzo finale di appena 119,90 euro (al posto del costo consigliato di 209,90 euro). Insomma, potrebbe interessarvi dare un'occhiata al sito Web di Xiaomi in questo periodo.