Xiaomi lancia gli sconti di Natale e Spider-Man: ci sono anche bonus quotidiani

Mentre gli occhi degli appassionati sono puntati sul presunto imminente arrivo della MIUI 13, Xiaomi ha deciso di lanciare una vasta gamma di sconti, nell'ambito di iniziative promozionali legate a Spider-Man e al Natale.

Lo sappiamo: si tratta di un'accoppiata "atipica", ma si fa pur sempre riferimento a Xiaomi, quindi bisogna aspettarsi qualcosa di fuori dagli schemi. In ogni caso, partendo dall'iniziativa relativa all'Uomo Ragno, l'azienda ha avviato sconti fino al 24% che rimarranno attivi fino al 31 dicembre 2021. Come ben potete immaginare, il tutto è legato all'uscita al cinema della pellicola Spider-Man: No Way Home, che approderà in Italia il 15 dicembre 2021.

Tra le offerte attive in questo contesto, troviamo quella che propone il modello da 6/64GB dello smartphone Redmi Note 10 Pro a 249,90 euro (anziché 299,90 euro). Nella pagina Xiaomi dedicata agli sconti di Spider-Man rientra poi anche "l'annuncio" del prossimo arrivo in Italia dello smartwatch Redmi Watch 2 Lite, che approderà nel nostro Paese dalla mezzanotte del 16 dicembre 2021 e per le prime 24 ore verrà venduto a 59,99 euro (al posto di 69,99 euro).

Arrivando invece all'iniziativa di Natale lanciata l'11 dicembre 2021, quest'ultima si chiama "Aspettando Natale 2021" e proseguirà fino al 19 dicembre 2021. In questo contesto, a partire dal 13 dicembre 2021 ogni giorno ci sarà un bonus quotidiano per il login, ma ovviamente non mancano degli sconti già attivi.

Ad esempio, la variante da 8/256GB di Xiaomi 11T Pro viene venduta a 599,90 euro (anziché 699,90 euro) con lo smartwatch Xiaomi Mi Watch Lite in omaggio. Il modello da 8/128GB di Xiaomi 11 Lite 5G NE, invece, viene proposto a 349,90 euro (al posto di 449,90 euro). Potrebbe inoltre interessarvi dare un'occhiata all'iniziativa natalizia di POCO, che offre sconti fino al 27% fino al 26 dicembre 2021.

Insomma, il noto brand ha lanciato miriadi di offerte: in questa sede abbiamo semplicemente effettuato qualche esempio, ma per tutti i dettagli del caso potete fare riferimento al sito Web ufficiale di Xiaomi.