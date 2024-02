Xiaomi lancia gli Sconti di Primavera: super offerte su smartphone e altro

Non c'è solamente Euronics a lanciare offerte su prodotti Xiaomi in questo periodo, dato che anche lo stesso brand ha dato il via a un'iniziativa promozionale. Più precisamente, sono già stati lanciati gli Sconti di Primavera.

A tal proposito, è dando un'occhiata al portale ufficiale di Xiaomi che si apprende che le offerte continueranno fino alle ore 09:59 del 5 marzo 2024. L'iniziativa promozionale è invece iniziata nella giornata del 21 febbraio, anche se ricordiamo che di fatto la Primavera inizierà concretamente il 20 marzo (quindi Xiaomi sta un po' anticipando i tempi).

In ogni caso, le offerte non riguardano solamente smartphone, ma di mezzo ci sono molti prodotti legati al portfolio di Xiaomi. Si fa insomma riferimento a tablet, TV, auricolari, smartwatch e chi più ne ha più ne metta. Inoltre, c'è anche uno sconto basato sulla spesa: a fronte di un totale di 99 euro si ottengono 10 euro di sconto, mentre 199 euro di spesa consentono di risparmiare 20 euro. 299 euro portano invece lo sconto a 30 euro, anche se questo tipo di promozione non è applicabile a POCO X6 Series e POCO M6 Pro.

Per farvi invece un esempio concreto in merito alle singole promozioni, il televisore Xiaomi TV A2 da 43 pollici viene proposto in questo contesto a un prezzo di 299,99 euro (anziché al costo consigliato di 449,99 euro). Di mezzo c'è un coupon sconto del 10% (codice TV202). Insomma, potrebbe magari interessarvi tenere d'occhio il sito Web di Xiaomi in questo periodo.