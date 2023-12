Xiaomi lancia lo smartphone di Natale: Redmi 13C in Italia il 18 dicembre

Mentre più di qualcuno è alla ricerca di regali Tech per Natale, ecco che Xiaomi si inserisce con una novità. Mediante un comunicato stampa, infatti, l'azienda ci ha comunicato che lo smartphone Redmi 13C arriverà in Italia nella giornata del 18 dicembre 2023, ovvero esattamente a una settimana dallo scarto dei regali.

Si può quindi per certi versi definire questo dispositivo low cost come "lo smartphone di Natale 2023". Si tratta in ogni caso di un modello che, utilizzando le parole della stessa Xiaomi, risulta "pensato per soddisfare le esigenze creative della generazione Z". Si cerca insomma di strizzare l'occhio a un pubblico giovane, anche in termini di colorazioni, visto che si potrà scegliere tra Clover Green, Glacier White, Navy Blue e Midnight Black.



Per quel che riguarda la scheda tecnica di Redmi 13C, il brand ha confermato la presenza di uno schermo da 6,74 pollici con refresh rate di 90Hz, nonché di una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50MP. Il sensore fotografico frontale è invece da 8MP. Le caratteristiche tecniche sono dunque essenzialmente in linea anche con quanto si apprende dal portale ufficiale di Xiaomi Global.

La fase di vendita per il nostro mercato inizierà dalle ore 10:00 del 18 dicembre 2023 mediante il sito Web italiano di Xiaomi. Il prezzo parte da 159,90 euro per il modello da 6/128GB, mentre la variante da 8/256GB ha un costo pari a 179,90 euro.