Xiaomi lancia Spring Sale Round 2: Mi Band 6 in regalo con Mi 11 Lite 5G

In seguito al primo round di promozioni di qualche settimana fa, Xiaomi torna a puntare sull'iniziativa promozionale "Spring Sale" (questa volta, ovviamente, "Round 2"). Tra le varie proposte, c'è la smartband Xiaomi Mi Band 6 in regalo con l'acquisto dello smartphone Xiaomi Mi 11 Lite 5G.

Infatti, come potete vedere sul portale ufficiale dell'azienda, in questi giorni è attiva una vendita abbinata che propone i due prodotti a un totale di 449,90 euro (che sarebbe il prezzo di base della variante da 8/128GB di Xiaomi Mi 11 Lite 5G). Fate attenzione al fatto che questo "bundle", disponibile da oggi 22 aprile 2021, sarà acquistabile fino alle ore 13:00 del 29 aprile 2021. Per il resto, ricordiamo che sia Xiaomi Mi 11 Lite 5G che Xiaomi Mi Band 6 sono novità di questi giorni.

In ogni caso, l'iniziativa "Spring Sale Round 2" va ben oltre la succitata proposta, dato che ci sono anche miriadi di sconti su altri dispositivi. Tra questi, si fa notare la Special Edition di Redmi Note 10 Pro da 8/128GB, venduta in quantità limitate a 329,90 euro (al posto di 349,90 euro). La variante da 6/64GB di Redmi Note 10 Pro viene invece proposta a 269,90 euro (in precedenza 299,90 euro), mentre il modello da 4/128GB costa 209,90 euro (prima 229,90 euro). Questo giusto per fare degli esempi concreti.

Ricordiamo che l'iniziativa "Spring Sale Round 2" è iniziata ieri 21 aprile 2021 e continuerà fino al 25 aprile 2021.