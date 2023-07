Xiaomi lancia i Summer Sale 2: sconti e omaggi anche sui Best Seller

Andando oltre alla Crazy Week di Huawei, vale la pena dare un'occhiata anche a un'altra iniziativa promozionale lanciata a livello di brand. Infatti, in questa calda estate Xiaomi ha immancabilmente lanciato i Summer Sale 2, ovvero la seconda parte dei saldi estivi.

A tal proposito, fino alle ore 09:59 del 31 luglio 2023 saranno attivi molti sconti e iniziative relativi ai prodotti presenti nel portfolio di Xiaomi. Si va dagli immancabili smartphone agli Smart TV, passando per i dispositivi legati in generale alla Smart Life, che si tratti di robot aspirapolvere, ventilatori smart (che al momento in cui scriviamo sono però già finiti sold out), smart speaker, smartwatch e così via.

C'è insomma ampia possibilità di scelta, considerando anche che c'è uno sconto in base alla spesa, come d'altronde già visto in altre occasioni simili. Al netto del fatto che questo non risulta applicabile a Xiaomi Pad 6, i possibili risparmi sono rispettivamente di 10 euro (a fronte di una spesa di 100 euro), 20 euro (almeno 200 euro) e 30 euro (da 300 euro in poi).

Si fa poi notare la presenza della sezione "Best Seller", che mette subito in evidenza un'iniziativa relativa a Xiaomi 13 Ultra. Infatti, si apprende che acquistando quest'ultimo è possibile ricevere in omaggio un tablet Redmi Pad da 4/128GB. Non mancano poi chiaramente gli sconti, visto che, ad esempio, Redmi Note 12 da 4/64GB viene proposto a 149,90 euro (al posto di 229,90 euro). Potrebbe insomma interessarvi consultare il portale ufficiale di Xiaomi in questo periodo.