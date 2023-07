Xiaomi lancia Summer Sale: grandi sconti estivi su smartphone e non solo

Non sono disponibili solamente le offerte anticipate di Amazon Prime Day 2023 in questa estate. Infatti, ad attirare l'attenzione degli appassionati del mondo della tecnologia ci sono anche le iniziative promozionali degli stessi brand. Ad esempio, Xiaomi ha lanciato i Summer Sale, mettendo in sconto un ampio numero di prodotti.

Più precisamente, l'iniziativa promozionale che proseguirà fino alle ore 09:59 del 17 luglio 2023 propone parecchie tipologie di offerte sui dispositivi presenti nel contesto del portfolio di Xiaomi. Si va da smartphone a monitor, passando per tablet, smart TV, robot aspirapolvere, smartwatch, auricolari e chi più ne ha più ne metta.

Potreste insomma voler approfondire quanto disponibile sul portale ufficiale di Xiaomi in questi giorni, ma dovete sapere che non mancano anche delle flash sale, ovvero delle offerte disponibili per poco tempo. Per intenderci mediante un esempio concreto, nella giornata del 7 luglio 2023 Redmi Note 12 Pro 5G da 8/128GB viene proposto a un prezzo finale di 319,90 euro (anziché 449,90 euro).

Questo anche perché c'è un risparmio in base alla spesa. A fronte di un ammontare di 100 euro si ottiene infatti uno sconto di 10 euro, mentre per una spesa di 200 euro si può usufruire di un risparmio di 20 euro. Infine, per una spesa di 300 euro è possibile ottenere uno sconto di 30 euro. Il tutto, però, non si applica a Xiaomi 13 Ultra.

Per il resto, la Direttiva Omnibus sta avendo effetto. I più attenti tra di voi avranno infatti notato, anche nel contesto del sito Web di Xiaomi, la comparsa dell'indicazione relativa all'ultimo prezzo più basso.