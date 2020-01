Xiaomi lancia Townew in Europa: ecco il cestino per la spazzatura smart

Xiaomi entra in un nuovo settore. La società cinese, ad oltre un anno dal lancio in Cina, ha annunciato l'arrivo in Europa e Stati Uniti di Townew, il primo cestino per la spazzatura smart che ha ottenuto un riscontro importante su Indiegogo e che può essere acquistato a 99,95 Dollari anche su Amazon.

Il funzionamento è molto semplice: ciò che contraddistingue Townew dai bidoni classici è la funzionalità che si attiva quando si fa pressione sul pulsante touch: basta infatti poggiare il dito sul piccolo foro per avviare il processo interno che porta il dispositivo a sigillare la busta della spazzatura ed a renderla pronta per buttarla, evitando la fuoriuscita di odori. Al termine di tale processo, le meccaniche interne preparano in automatico anche il nuovo sacchetto, che potrà essere usato sin da subito.

Al fine di evitare l'eccessivo accumularsi di troppa spazzatura, Townew è dotato di un sistema di sicurezza che, in caso di sovraccarico, farà sollevare il sacchetto e ne forzerà la sostituzione.

Il cestino è dotato di sensori ad infrarossi che rilevano il movimento a circa 35 centimetri. I sacchetti, secondo quanto appreso, vengono estratti dal secchio e tagliati e sigillati utilizzando una tecnologia a termoplastica, il tutto grazie ad una batteria da 2000 mAh che si ricarica in 10 ore e garantisce un mese di autonomia.

Per quanto concerne le dimensioni, Townew può contenere circa 15,5 litri di spazzatura. Le ricariche sono disponibili in tagli da 3 a 17,95 Dollari per i sacchetti riciclabili, 26,95 Dollari per il set da 3 biodegradabili. Per le confezioni da sei si passa a 29,95 Dollari per le riciclabili e 44,95 Dollari per quella le biodegradabili.

Maggiori informazioni sono disponibili anche sul sito ufficiale di Townew, mentre su Amazon Italia è disponibile a 152,99 Euro.