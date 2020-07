Xiaomi lancia un water intelligente che regola l'altezza e lava le persone

La piattaforma Youpin di Xiaomi è spesso stata teatro di progetti particolari da parte della società cinese, ed anche l'ultima notizia riportata da Gizmochina rientra in quest'ottica. Il colosso asiatico ha infatti lanciato una toilette intelligente dotata di una tecnologia di sollevamento proprietaria.

Cosa vuol dire ciò? Che il water può, di fatto, essere regolato a seconda dell'altezza di chi lo usa. Questo sistema fa in modo che anche i bambini alti 90 cm possano usare il bagno senza dover utilizzare oggetti extra, ma risolve anche il problema della postura, che al lungo andare potrebbe provocare anche danni alla schiena.

Al suo interno è presente la tecnologia soft-washing, che pulisce delicatamente le zone interessate con delle bolle d'acqua, per poi effettuare l'asciugatura con dei getti d'aria calda. E' presente anche un telecomando attraverso cui è possibile controllare tutte le impostazioni, mentre il coperchio a conchiglia si solleva automaticamente quando qualcuno si avvicina e si chiude quando ci si allontana. La seduta inoltre è ovviamente riscaldata, il che è particolarmente utile nei mesi invernali.

La Jenner XS Fully Automatic Flip Integrated Smart Toilet è già disponibile per l'acquisto in diverse opzioni, al prezzo di 665 Dollari per quella con tavoletta manuale ed 806 Dollari per la variante Pro.

Tutti i dettagli, inclusi i video e foto, sono disponibili a questo indirizzo.