Xiaomi lancia Winter Sale 2021: fino al 35% di sconto su smartphone e altro

I dispositivi Xiaomi non sono solamente in offerta da Unieuro in questi giorni. Infatti, la stessa azienda cinese ha deciso di lanciare l'iniziativa "Winter Sale", che propone sconti fino al 35% su smartphone e altri prodotti di Xiaomi.

L'iniziativa è partita il 22 gennaio e terminerà il 31 gennaio 2021, quindi c'è ancora un po' di tempo per usufruire delle promozioni. In ogni caso, tra coupon e sconti, abbiamo deciso di riassumere di seguito le principali offerte lanciate da Xiaomi nel contesto dell'iniziativa "Winter Sale".

Xiaomi Winter Sale 2021: 5 offerte su smartphone e altro

Redmi Note 9T (4/64GB): 229,90 euro (al posto di 269,90 euro, sconto di 40 euro, flash sale del 25 gennaio 2021);

(4/64GB): 229,90 euro (al posto di 269,90 euro, sconto di 40 euro, flash sale del 25 gennaio 2021); POCO M3 Yellow (4/128GB): 139,90 euro (in precedenza 179,90 euro, risparmio di 40 euro, flash sale del 25 gennaio 2021);

(4/128GB): 139,90 euro (in precedenza 179,90 euro, risparmio di 40 euro, flash sale del 25 gennaio 2021); Redmi Note 9S (6/128GB): 199,90 euro (al posto di 269,90 euro, sconto di 70 euro, flash sale del 27 gennaio 2021);

(6/128GB): 199,90 euro (al posto di 269,90 euro, sconto di 70 euro, flash sale del 27 gennaio 2021); Redmi Note 9 Pro (6/64GB): 199,90 euro (in precedenza 269,90 euro, risparmio di 70 euro, flash sale del 28 gennaio 2021);

(6/64GB): 199,90 euro (in precedenza 269,90 euro, risparmio di 70 euro, flash sale del 28 gennaio 2021); Xiaomi Mi Watch Lite: 59,99 euro (al posto di 69,99 euro, sconto di 10 euro, flash sale del 26 gennaio 2021).

Insomma, Xiaomi ha lanciato delle promozioni interessanti su vari prodotti. Quelle citate sono solamente alcune delle offerte che rientrano nell'iniziativa "Winter Sale." Potete accedere a tutti i dettagli relativi a quest'ultima mediante il sito ufficiale di Xiaomi.