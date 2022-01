Xiaomi lancia Winter Sale: fino al 33% di sconto su smartphone e TV DVB-T2

Dopo aver approfondito uno sconto di Amazon relativo a Xiaomi 11T 5G, torniamo ad analizzare promozioni legate a dispositivi del popolare brand. Infatti, la stessa azienda ha avviato un'iniziativa chiamata Winter Sale, che propone miriadi di prodotti a prezzo scontato.

Più precisamente, il primo round dei Winter Sale, che proseguirà fino alla giornata del 19 gennaio 2022, include svariate flash sale (ergo offerte a tempo) e promozioni relative a smartphone, televisori compatibili con lo standard DVB-T2 e non solo. Stando a quanto si può leggere nel banner principale relativo all'iniziativa, è possibile risparmiare fino al 33%.

Per i dettagli completi consigliamo di consultare il portale ufficiale di Xiaomi, dato che in quest'ultimo vengono esplicitate tutte le promozioni del caso, ma in questa sede cercheremo di "portare a galla" alcune delle offerte che potreste voler approfondire. Partendo dagli smartphone, fino alle ore 23:59 del 18 gennaio 2022 sarà possibile acquistare il modello da 8/256GB di Xiaomi 11T a 549,90 euro (anziché 599,90 euro). Non manca poi uno sconto anche su Xiaomi 11T Pro da 8/128GB, proposto a 599,90 euro (al posto di 649,90 euro). Tra l'altro, c'è anche la possibilità di portarsi a casa gli auricolari Mi True Wireless Earphones 2 Pro aggiungendo 69,99 euro.

Passando invece al mondo dei televisori, tra i modelli al centro degli sconti ci sono Xiaomi Mi TV P1 50 e Xiaomi Mi TV P1 55. Nel primo caso il prezzo ora è pari a 479,90 euro (anziché 599,90 euro), mentre nel secondo il costo è sceso a 549,90 euro (al posto di 649,90 euro). In quest'ultimo caso c'è inoltre un omaggio: Mi Vacuum Cleaner Mini. Insomma, di certo le proposte non mancano in questo primo round dei Winter Sale di Xiaomi.