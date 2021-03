Xiaomi potrebbe lanciare un suo processore tra qualche giorno: i dettagli

Nelle ultime ore si stanno moltiplicando le indiscrezioni che vogliono una Xiaomi pronta a effettuare un annuncio che potrebbe rivelarsi piuttosto interessante, specialmente in un contesto di carenza dei chip.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Wccftech e Gizchina, l'azienda cinese sarebbe pronta a presentare un processore proprietario durante l'evento del 29 marzo 2021. Quest'ultima giornata potrebbe dunque rivelarsi particolarmente "ghiotta" per gli appassionati del mondo della tecnologia, in quanto rumor e leak descrivono il possibile annuncio di parecchie novità interessanti da parte dell'azienda cinese.

Giusto per ricordarvi quanto emerso nel corso dell'ultimo periodo, si vocifera del ritorno della gamma Mi MIX, nonché del reveal di Xiaomi Mi 11 Pro, Mi 11 Ultra, Mi 11 Lite e Mi Band 6. Per non farci mancare nulla, c'è persino chi ipotizza il possibile lancio di Mi Notebook Pro. In parole povere, se l'evento del 29 marzo 2021 rispetterà anche solamente metà dei rumor e leak, sicuramente i fan troveranno pane per i loro denti.

In ogni caso, ora ai succitati prodotti si aggiunge anche un processore, che farebbe da "successore" a Surge S1. Lo sappiamo: probabilmente molti tra di voi non conoscono questo chip di Xiaomi. Infatti, l'azienda cinese lo ha utilizzato nel 2017 implementandolo nello smartphone Xiaomi Mi 5C, che risulta ormai datato e che in realtà ha fatto poco parlare di sé da noi.

Per il reto, l'azienda cinese sembra aver fornito qualche "indizio" mediante il social network cinese Weibo. Questa volta Xiaomi punterà come si deve su un processore proprietario? Staremo a vedere, non manca poi molto al 29 marzo 2021.