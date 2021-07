Xiaomi potrebbe lanciare il prossimo Mi Fold con un design mai visto prima

Xiaomi Mi Mix Fold ha debuttato a fine marzo svelando i piani del colosso cinese per quanto riguarda i suoi smartphone pieghevoli. Un esordio nel settore che ha decisamente convinto, ma che ora necessita di un seguito altrettanto interessante. A tal proposito, in rete sono apparsi i brevetti con alcuni concept di un possibile successore.

Grazie a LetsGoDigital, infatti, abbiamo maggiori informazioni sui documenti depositati da Xiaomi presso la CNIPA (China National Intellectual Property Administration) il 24 febbraio 2020, ma rilasciati integralmente in rete soltanto il 6 luglio 2021 assieme anche a qualche render particolarmente interessante che svela un design mai visto prima nel mondo dei foldable, almeno fino a oggi.

Il progetto dello smartphone pieghevole in questione ha qualche caratteristica certamente simile all’ormai tipico design dei foldable top di gamma come Mi Mix Fold o Galaxy Z Fold, tra cui la cerniera che unisce le due metà dello schermo piegato verso l’interno. Si nota, però, che in questo render il pannello si estende continuando sul lato del telefono e giungendo fino all’esterno occupando metà della parte anteriore. In altre parole, da piegato si prospetta essere utilizzabile come uno smartphone standard; una volta aperto, però, ecco che l’interfaccia e le app attive sul display esterno potrebbero passare al display interno adattando la loro risoluzione in quello che diventerebbe a tutti gli effetti un tablet.

Questo display avvolgente lo abbiamo già visto nel caso del progetto Xiaomi Mi Mix Alpha, poi abbandonato nell’agosto 2020. Di conseguenza, ci sono diverse possibilità che il dispositivo in questione possa persino giungere sul mercato e non essere lasciato allo status di “brevetto”. Tornando però ad alcuni aspetti tecnici, notiamo che la parte superiore ospita i pulsanti di accensione/spegnimento, altoparlanti e porta USB-C, mentre sul retro il telaio ospita un modulo fotocamera progettato verticalmente. Ovviamente questi restano, per ora, dei semplici progetti, di cui probabilmente sapremo il destino ufficiale a fine 2021 o inizio 2022 con il lancio di altri smartphone pieghevoli Xiaomi.

A tal proposito, secondo indiscrezioni recenti Xiaomi Mi Mix Fold 2 potrebbe giungere sul mercato con fotocamera under-display e chipset Snapdragon 888.