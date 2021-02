Xiaomi sta lavorando ad uno smartphone da 1.500 Dollari? Il post del CEO scatena i rumor

Sta facendo molto discutere un post pubblicato dal CEO di Xiaomi, Lei Jun, sul proprio account ufficiale Weibo, dove ha chiesto ai propri utenti se sarebbero disposti ad acquistare uno smartphone prodotto dalla compagnia al prezzo di 1.500 Dollari (10.00 Yuan).

Ovviamente il dirigente non ha diffuso alcuna informazione sul prodotto, tanto meno ha lasciato intendere se e quando vedrà la luce.

E' innegabile però che la domanda abbia osto una questione tra i fan di Xiaomi, che sin dai primi mesi è divenuta famosa per i prezzi accessibili dei propri prodotti. Secondo molti, non è totalmente da escludere che in un prossimo futuro la società cinese possa lanciare un dispositivo di fascia alta in grado di competere con i big del mercato come Apple, Samsung ed Huawei, ma non è totalmente da abbandonare la strada che porta ad uno smartphone pieghevole. Proprio i dispositivi di questo segmento, infatti, sono caratterizzati da prezzi ben superiori ai 1.500 Dollari.

Nel post, di cui proponiamo lo screenshot in calce, Lei Jun chiede anche agli utenti un feedback su un possibile smartphone da 1.500 Dollari: "se dovessimo decidere di produrre uno smartphone con prezzo superiore ai 10.000 Yuan, come dovrebbe essere? Siate liberi di dircelo nella sezione commenti".

Questo post va in direzione opposta rispetto a quello di qualche giorno fa che volevano Xiaomi al lavoro su uno smartphone economico con schermo OLED.