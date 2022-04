Xiaomi sarebbe al lavoro su MIX FOLD 2, il primo smartphone pieghevole a 360°

A meno di un mese dall'arrivo di Xiaomi 12 in Italia e nel resto del mondo, iniziano ad emergere i piani di Xiaomi per il resto del 2022: in particolare, oggi un leaker ha parlato del futuro della serie Xiaomi MIX che quest'anno potrebbe ricevere un importante refresh, con l'arrivo di Xiaomi MIX Fold 2.

Accanto al prossimo lancio di Xiaomi 12 Ultra, infatti, la compagnia cinese sembra essere al lavoro sul nuovo device della serie Xiaomi MIX. La lineup MIX, tuttavia, è composta da due serie diverse di prodotti, ovvero quelli "tradizionali", il cui ultimo esempio è stato Xiaomi MIX 4, uscito ad agosto 2021, e la linea MIX FOLD, composta, come spiega il nome, da smartphone pieghevoli.

L'arrivo di Xiaomi MIX FOLD 2 nel 2022 viene ormai rumoreggiato da mesi, mentre pare che Xiaomi sia al lavoro sul Mi MIX FLIP, uno smartphone con design "a conchiglia" del tutto simile ai Samsung Galaxy Z Flip. Per quanto riguarda Xiaomi MIX 5, invece, secondo alcuni il dispositivo sarebbe stato cancellato e il suo hardware sarebbe stato riutilizzato per Xiaomi 12 Ultra.

A corroborare questa ipotesi è ora il noto tipster Ice Universe, che ha spiegato che Xiaomi MIX 5 non arriverà nel 2022, ma eventualmente nel 2023. Al suo posto, quest'anno il colosso cinese si concentrerà sul lancio di almeno un nuovo dispositivo pieghevole, che dovrebbe essere Xiaomi MIX FOLD 2: Ice Unvierse, infatti, non fa alcun riferimento a Xiaomi MIX FLIP, che dunque potrebbe arrivare più avanti o essere stato cancellato.

Ad ogni modo, Xiaomi MIX FOLD 2 arriverà a giugno, almeno in Cina, e sarà il primo smartphone al mondo con una cerniera a 360°, che permetterà al telefono di piegarsi in entrambi i sensi di rotazione. Al momento, il device dovrebbe avere model number 22061218C e codename Zizhan.

Come gli altri device della serie MIX, anche Xiaomi MIX FOLD 2 sarà un'esclusiva cinese, anche se il relativo successo di pubblico in patria del predecessore potrebbe convincere il colosso cinese a portare il suo prodotto pieghevole anche all'estero.

In termini hardware, infine, lo smartphone dovrebbe montare un SoC Snapdragon 8 Gen 1 "liscio", e non la versione "Plus" che dovrebbe essere lanciata da Qualcomm proprio a cavallo tra maggio e giugno. Inoltre, il device dovrebbe avere uno schermo LTPO con risoluzione 2,5 K.