Xiaomi al lavoro su una nuova fotocamera telescopica retrattile: ecco le immagini

Quando si parla di innovazione ormai si deve citare Xiaomi: non solo tempo fa ha introdotto la tecnologia RAMDISK in smartphone come il Mi 10 Ultra, permettendo agli utenti di usare la memoria RAM come spazio d’archiviazione momentaneo, ma ora starebbe lavorando su delle lenti retrattili inedite che potrebbero cambiare la fotografia mobile.

Alla Xiaomi Developer Conference il vicepresidente del colosso cinese Zen Xuezhong ha rivelato questo obiettivo retrattile ad apertura ampia, che potete vedere anche nel video allegato all'articolo, creato per smartphone basandosi su fotocamere professionali per ottenere migliori effetti ottici in una dimensione limitata.

Secondo i dati da lui diffusi anche nel social cinese Weibo, poi ripreso dai colleghi di Gizchina, la quantità di luce ricevuta da questa apertura super ampia sarebbe aumentata del 300%; inoltre, la tecnologia anti-shake renderebbe l’immagine ancora più stabile e fino al 20% più nitida. In futuro, questa feature con ogni probabilità arriverà nei telefoni disponibili sul mercato, anche se non si sa se si tratterà dei modelli di fascia alta o anche qualche smartphone di fascia media.

Il VP di Xiaomi ha inoltre rilasciato qualche dato interessante sull’azienda: secondo le loro previsioni, le vendite di dispositivi di fascia alta (prezzo 500-700 Euro) in Occidente dovrebbero aumentare circa del 300% nel 2021 grazie agli ottimi risultati di quest’anno, che hanno portato l’azienda al terzo posto tra i maggiori produttori di smartphone, superando così il colosso di Cupertino Apple. O ancora, prossimamente Xiaomi dovrebbe aprire altri dieci nuovi centri globali di ricerca e sviluppo, per un totale di 5000 assunzioni previste e diversi miliardi di dollari di investimenti.

Intanto, stando a indiscrezioni diffuse sempre su Weibo dal noto tipster DigitalChatStation, Xiaomi starebbe lavorando su quattro nuove tecnologie - fotocamera on-screen, ricarica rapida da 200W, smartphone pieghevoli interni e display 2K – per rivoluzionare i suoi futuri smartphone.