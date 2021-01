Xiaomi al lavoro su un nuovo sistema di feedback aptico per le gesture

Dopo aver appreso dei piani per il lancio di un nuovo Mi 10 con Snapdragon 870, torniamo a parlare di Xiaomi e delle interessanti novità che starebbe sviluppando per i dispositivi dotati di sistema operativo Android con interfaccia MIUI.

Il colosso cinese sarebbe infatti al lavoro su un nuovo sistema di gestione della vibrazione in grado di rispondere alle gesture con un feedback aptico.

Il nuovo sistema di feedback è attualmente in demo e dovrebbe essere pronto per il rilascio insieme alla MIUI 12.5. Secondo quanto riportato dal canale Telegram Xiaomiui, il nuovo sistema, dal nome Natural Touch, fornirà un feedback realistico e personalizzato in base ai diversi tipi input.

Le tipologie di feedback a disposizione sono tre, Crisp, Base e Pop, e accompagneranno appunto diverse fasi dell'utilizzo dello smartphone, da una delicata onda di vibrazione per le transizioni a schermo sino a feedback ad alta frequenza per le azioni come l'aumento del volume o la selezione di un testo.

Un quarto feedback sarà dedicato esclusivamente alle notifiche e allo sblocco con impronta digitale.

Stando al tipster Xiaomi kacskrz, il nuovo sistema di vibrazione all'inizio sarà distribuito nelle versioni cinesi della MIUI 12.5, ma è abbastanza certo che vedremo questa nuova interessante feature anche alle nostre latitudini.

La nuova versione dell'interfaccia MIUI è stata presentata a dicembre insieme allo Xiaomi Mi 11.