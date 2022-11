Xiaomi: il defunto smartphone pieghevole anti-Huawei si mostra in nuove immagini

Mentre i fan attendono il lancio di Xiaomi 14, che ormai dovrebbe essere dietro l'angolo, spuntano in rete le immagini di un misterioso smartphone pieghevole Xiaomi ormai cancellato. Il device ha una particolarità non da poco: il suo schermo, infatti, si piega "all'esterno".

Lo smartphone è stato fatto trapelare dallo sviluppatore e leaker Kuba Wojciechowski su Twitter, ma il post originale è stato ormai cancellato dall'autore. Non è chiaro se dietro alla cancellazione delle immagini vi sia la mano della stessa Xiaomi, ma sicuramente il device mostrato da Kuba è stato per qualche tempo in lavorazione presso il colosso di Pechino.

Per quanto riguarda design e form factor, lo smartphone senza nome di Xiaomi doveva essere simile all'Huawei Mate X, che attualmente è l'unico smartphone pieghevole "verso l'esterno" in commercio. La particolarità dello smartphone, ovviamente, è che il suo schermo flessibile si trova all'esterno, ricoprendo il device su quasi tutti i lati, e non all'interno, come invece avviene per dispositivi come il Samsung Galaxy Z Fold 4 e l'OPPO Find N.

Il vantaggio di questo approccio è ovviamente quello di ridurre lo spessore dello smartphone e il numero di schermi utilizzati: mentre i foldable a portafoglio possiedono due schermi diversi, uno esterno e uno interno pieghevole, quelli con piegatura "verso l'esterno" sono dotati di un solo display.

Non solo: lo smartphone Xiaomi doveva essere un mostro di potenza per il periodo in cui doveva essere lanciato. Stiamo infatti parlando di un device con SoC Snapdragon 856 e Modem 5G X50, dotato di ben quattro fotocamere posteriori. Il prototipo mostrato sembra poi essere in fase avanzata di sviluppo, dal momento che le batterie e i circuiti interni sembrano essere ormai rifiniti. Non è chiaro perché, alla fine, Xiaomi non abbia rilasciato il device.