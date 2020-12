Xiaomi al lavoro su ben tre smartphone top di gamma con Snapdragon 888

Xiaomi Mi 11 è già stato confermato come il primo smartphone al mondo con il nuovo SoC Qualcomm Snapdragon 888 top di gamma, ma non è l’unico dispositivo mobile dell’azienda cinese con questo processore in arrivo sul mercato nel 2021, anzi ne arriveranno altri due per completare il parco top di gamma per l’inizio del prossimo anno.

A rivelarlo è stato il rinomato tipster cinese Digital Chat Station, il quale ha spiegato online che anche il capo del brand Redmi – sempre parte di Xiaomi – è al lavoro su uno smartphone con Snapdragon 888, presumibilmente il Redmi K40 Pro. Il terzo modello, invece, dovrebbe giungere dall’altro brand parente di Xiaomi Black Shark: noto attualmente con il nome in codice “Emperor”, sarebbe basato anch’esso su Snapdragon 888 e porterebbe sul mercato novità particolari per quanto riguarda il design dello smartphone e la tecnologia di ricarica.

Digital Chat Station ha poi aggiunto che l'ammiraglia Redmi dotata di Snapdragon 888 potrebbe addirittura giungere per gennaio o febbraio 2021, consigliando di evitare l’acquisto di smartphone di fascia alta in questo periodo dell’anno per attendere il lancio dei dispositivi con il nuovo chip top di gamma presentato nel corso dello Snapdragon Tech Summit Digital 2020. Tra l’altro, anche Xiaomi Mi 11 dovrebbe giungere sul mercato o questo mese o nei primissimi giorni del 2021, dunque dobbiamo tenere occhi e orecchie aperte per ogni novità.

Parlando sempre di Xiaomi Mi 11, online sono trapelati dei render basati sulle informazioni attualmente note al pubblico, in cui si può osservare un display QHD+ con refresh rate pari a 120Hz curvo ai lati con un singolo notch punch-hole e, posteriormente, un modulo fotocamera quadrato con angoli arrotondati composto da tre lenti.