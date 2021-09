Xiaomi Mi LED TV 4A da 32 pollici in offerta a meno di 200 euro su Amazon

Dopo aver analizzato le nuove proposte di casa Xiaomi, come potete leggere nella nostra recensione di Xiaomi 11T Pro, torniamo ad approfondire i prodotti del noto brand. Questa volta, tuttavia, ci soffermiamo su un'offerta. Infatti, Amazon Italia ha lanciato uno sconto relativo al televisore Xiaomi Mi LED TV 4A da 32 pollici.

Più precisamente, quest'ultimo viene proposto a 199,99 euro tramite rivenditori. Dalla versione nostrana del sito Web ufficiale della società di Andy Jassy apprendiamo che in precedenza il prezzo del prodotto ammontava a 220 euro. Questo significa che lo sconto è del 9%, ovvero è possibile risparmiare 20,01 euro. Quel che attira l'attenzione è inoltre il fatto che si scende sotto la "barriera psicologica" dei 200 euro, rendendo potenzialmente il televisore ancora più "appetibile".

Certo, i più attenti di voi si ricorderanno del fatto che in un certo periodo Amazon aveva scontato a prezzi ancora più "aggressivi" Xiaomi Mi LED TV 4A, ma chi si è perso le precedenti occasioni potrebbe trovare pane per i suoi denti. Per intenderci, al momento in cui scriviamo Euronics vende il prodotto a 249 euro e MediaWorld lo propone a 229,99 euro. Non siamo invece riusciti a trovare questo specifico modello sul sito Web ufficiale di Unieuro. Per quel che riguarda il portale ufficiale di Xiaomi, in questo caso il prezzo è pari a 279,90 euro.

Ricordiamo che il modello coinvolto dispone di un pannello da 32 pollici con risoluzione HD (1366 x 768 pixel), nonché del sistema operativo Android (quindi non mancano tutte le funzionalità smart del caso). Per il resto, ovviamente c'è anche il supporto agli standard DVB-S2 e DVB-T2.