Xiaomi oltre Leica: nuova partnership per le fotocamere di Xiaomi 14

Già qualche settimana fa era emerso che i lavori su Xiaomi 14 Pro stavano procedendo a gonfie vele, con diversi mesi di anticipo rispetto all'inizio delle vendite dello smartphone sul mercato cinese. Oggi, invece, emergono le prime indiscrezioni sulla scheda tecnica di Xiaomi 14, che potrebbe migliorare ulteriormente le fotocamere del predecessore.

Già sappiamo che Xiaomi ha una partnership con Leica di (relativamente) lunga data, la quale si è concretizzata nelle ottime fotocamere di Xiaomi 12, Xiaomi 12S, Xiaomi 13 e, soprattutto, del recentissimo flagship Xiaomi 13 Ultra. Nelle scorse ore, però, Xiaomi ha stretto un accordo con AAC Technologies che potrebbe migliorare ulteriormente le lenti dei suoi smartphone.

AAC Technologies è un'azienda cinese che si occupa del design, dello sviluppo e della produzione di varie componenti degli smartphone, dagli speaker alle antenne, dai microfoni alle lenti per le fotocamere. In particolare, l'accordo, stando a quanto riporta GizmoChina, impegnerà AAC a fornire a Xiaomi in esclusiva le sue lenti WLG high-lens, che dovrebbero migliorare ulteriormente le capacità delle fotocamere dei dispositivi del produttore cinese.

Fino ad oggi, i device di Xiaomi hanno usato degli ibridi plastica-vetro WLG: questi ultimi, per esempio, si trovano sulle fotocamere di Xiaomi Civi 2, che unisce un livello di materiale vetroso con sei lenti plastiche, garantendo un'apertura maggiore alle lenti dello smartphone e delle fotografie più dettagliate. Presumibilmente, la partnership con AAC dovrebbe portare anche le tecnologie più avanzate della compagnia sugli smartphone Xiaomi, in anteprima rispetto a competitor come OPPO, OnePlus e Honor.

Inoltre, Xiaomi e AAC Technologies hanno anche creato un laboratorio fotografico condiviso, chiamato "Mi and AAC Camera Joint Laboratory", che lavorerà unendo tecnologie ed expertise delle due compagnie (e magari anche di Leica?) nella produzione di sensori per smartphone di nuova generazione.