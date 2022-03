Xiaomi e Leica pronti a lanciare partnership? Spuntano altri indizi nelle app di sistema

Mentre in Italia arriva lo smartphone Redmi 10 5G di casa Xiaomi, in rete si discute sempre più sulla presunta partnership tra Xiaomi e Leica, il colosso della fotografia: dopo la collaborazione con Huawei, infatti, la casa tedesca sembrerebbe pronta ad annunciare un nuovo accordo con la compagnia di Pechino.

A parlarne con gli appassionati è stato il tipster Kacper Skrzypek tramite il portale MIUIPolska, dove ha pubblicato alcuni screenshot interessanti di cui trovate un esempio in calce alla notizia: come potete leggere dalle stringhe di codice presenti all’interno dell'app cinese MIUI Gallery Editor, Xiaomi starebbe per implementare dei nuovi filtri brandizzati Leica per i vlog che vanno dall’opzione monocromatica alle tonalità più naturali o vivide.

Soluzioni simili venivano proposte proprio su smartphone Huawei brandizzati Leica per il comparto fotocamera, con filtri per l’app della fotocamera e altri kit di personalizzazione sia lato foto, sia lato video. Pertanto, riteniamo altamente probabile che le due parti siano già giunte a un accordo relativo alla partnership per i futuri smartphone top di gamma in arrivo sul mercato. Chissà, magari vedremo proprio i primi frutti su Xiaomi 12 Ultra, dispositivo mobile ammiraglia che dovrebbe approdare sul mercato tra qualche settimana.

A suo proposito, infatti, giusto a inizio marzo 2022 abbiamo visto il render della fotocamera Leica montata sul retro. Diventerà realtà? Staremo a vedere.